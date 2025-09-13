Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на пенсию и поддержал Нагиева

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов поддержал актера Дмитрия Нагиева в споре о пенсии. Он заявил Sport24 , что на 20 тысяч рублей невозможно прожить.

«Сегодня пенсии нищенские! Не знаю, что будет завтра. <…> Мы нагло врем во всем. У нас самая богатая территория земного шара, а мы обсуждаем пенсию в 20 тысяч. Нагиев здесь 100% прав», — сказал спортсмен.

Тихонов упрекнул депутатов в том, что они далеки от реалий. По его словам, на среднюю пенсию невозможно ничего купить. Биатлонист предложил тем, кто раскритиковал артиста, поездить по России и попробовать пожить на 20 тысяч рублей в месяц.

Нагиев в интервью из Дубая высмеял размер своей пенсии. На это депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила, что россиянам всегда мало, бюджета не хватит на большие выплаты для всех.