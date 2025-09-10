«Гражданам всегда будет мало». В ГД ответили на возмущения Нагиева о пенсии

Депутат Журова заявила, что все пенсионеры мечтают получать по 100 тысяч

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что актер Дмитрий Нагиев никогда не станет жить только на одну пенсию. Ее процитировало издание Sport24 .

«Конечно, пенсии у нас в стране разные. Есть те, на которые тяжело прожить, а есть и очень достойные. В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч», — сказала она.

По словам Журовой, бюджета государства не хватит, чтобы обеспечить каждому пенсионеру высокие выплаты. Размер пенсий компенсируют другими льготами.

Так она прокомментировала заявление Нагиева в интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai. Артист сказал, что в старости его ждет скромная пенсия — примерно 20 тысяч рублей. По мнению знаменитости, накопленных сбережений в размере 70 тысяч долларов может не хватить для беззаботной жизни.