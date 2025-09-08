Назван размер пенсии никогда не работавших россиян

В «СберНПФ» назвали размер пенсии россиян, которые никогда не работали

Пенсию в России получат даже граждане, которые никогда в своей жизни не работали. Об этом РБК сообщила исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

По ее словам, гражданам такой категории выплатят социальную пенсию по старости. На нее могут рассчитывать отработавшие меньше 15 лет россияне без трудового стажа, а также не накопившие минимальные 30 пенсионных баллов.

«Важный нюанс: соцпенсия по старости выплачивается на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия», — отметила Пальшина.

В 2025 году размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рубля. Ее можно оформить через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.

Если же совокупный доход не превышает прожиточный минимум пенсионера, он может рассчитывать на доплату. В 2025 году пенсионер в России получит по меньшей мере 15 250 рублей.

Ранее в Госдуме предложили индексировать пенсии четыре раза в год.