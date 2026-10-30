Ценности ХIХ века нашли в чемодане у немца в Пулкове

Таможенники предотвратили контрабанду культурных ценностей ХIХ века в аэропорту Пулково. У гражданина Германии изъяли 32 незадекларированных предмета стоимостью более трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

В «зеленом» коридоре остановили 51-летнего мужчину. Культурные ценности, в том числе и серебряный оклад иконы Корсунской Божьей Матери середины XIX века, а также ленту к ордену Святого Апостола Андрея Первозванного последней четверти этого столетия нашли в его чемодане и дорожной сумке. Также иностранец достал медали и знаки отличия из карманов куртки.

Немец пояснил, что планировал продать предметы на аукционах. Экспертиза подтвердила, что все они являются культурными ценностями с особым историческим значением. Специалисты возбудили уголовное дело о контрабанде в крупном размере.

Ранее стало известно, что таможенники изъяли в Ленобласти 25 килограммов прегабалина под видом собачьего корма.