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    Ценности ХIХ века нашли в чемодане у немца в Пулкове

    Таможенники изъяли ценности ХIХ века у гражданина Германии в Пулкове

    пресс-служба ФТС России
    Фото: пресс-служба ФТС России

    Таможенники предотвратили контрабанду культурных ценностей ХIХ века в аэропорту Пулково. У гражданина Германии изъяли 32 незадекларированных предмета стоимостью более трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

    пресс-служба ФТС России
    Фото: пресс-служба ФТС России

    В «зеленом» коридоре остановили 51-летнего мужчину. Культурные ценности, в том числе и серебряный оклад иконы Корсунской Божьей Матери середины XIX века, а также ленту к ордену Святого Апостола Андрея Первозванного последней четверти этого столетия нашли в его чемодане и дорожной сумке. Также иностранец достал медали и знаки отличия из карманов куртки.

    Немец пояснил, что планировал продать предметы на аукционах. Экспертиза подтвердила, что все они являются культурными ценностями с особым историческим значением. Специалисты возбудили уголовное дело о контрабанде в крупном размере.

    Ранее стало известно, что таможенники изъяли в Ленобласти 25 килограммов прегабалина под видом собачьего корма.

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