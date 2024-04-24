Защита замминистра обороны Иванова обжалует арест подзащитного | 360°

24 апреля 2024, 14:21
Защита замминистра обороны Иванова обжалует арест подзащитного
Адвокат Балуев: защита замминистра обороны Иванова обжалует арест
Защита арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова подаст ходатайство об изменении меры пресечения своего подзащитного. Об этом в комментарии 360.ru заявил адвокат Денис Балуев.
Он назвал такой шаг стандартной практикой.
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«Мы должны обжаловать постановление об избрании меры пресечения. Попытаемся изменить ее, по крайней мере, на менее суровую — хотя бы на домашний арест», — заявил Балуев.
Адвокат добавил, что следователи предоставили защитникам Иванова большое количество документов. После их изучения и обработки юристы определятся с дальнейшей тактикой и стратегией поведения для судебного разбирательства.
О задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова Следственный Комитет сообщил в минувший вторник, 23 апреля. В ведомстве заявили, что его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с неизвестными ради услуг имущественного характера при проведении подрядных работ.
Басманный суд Москвы отправил заместителя министра обороны под стражу до 23 июня. Еще одним фигурантом дела стал предприниматель Сергей Бородин.
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