Замминистра обороны не признал вину в получении взятки | 360°

Общество 24 апреля 2024, 10:46 Замминистра обороны не признал вину в получении взятки ТАСС: замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании Басманного суда не признал вину в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, высокопоставленного военного задержали прямо на рабочем месте.

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В среду суд арестовал Иванова и его вероятного сообщника Сергея Бородина до 23 июня 2024 года. Следствие подозревает фигурантов в получении взятки в крупном размере.

По должностным обязанностям Иванов курировал капитальный ремонт и строительство объектов министерства обороны. Следователи подозревают, что при проведении подрядных работ он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения услуг имущественного характера.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президенту Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу оперативно доложили о задержании Иванова.