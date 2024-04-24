Криминал 24 апреля 2024, 10:14 Замминистра обороны России отправили в СИЗО Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Иванова до 23 июня

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Заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его предполагаемого сообщника Сергея Бородина арестовали на два месяца по делу о получении взятки в крупном размере. Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». По долгу службы Тимур Иванов отвечал за строительство и капремонт объектов Минобороны. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения услуг имущественного характера при проведении подрядных работ.

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«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года», — объявила пресс-служба.

Следком сообщил о задержании замминистра 3 апреля. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии. Басманный суд арестовал также друга Тимура Иванова и предполагаемого сообщника Сергея Бородина.