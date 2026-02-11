«Занятий не будет». Техникум в Анапе временно перевел студентов на дистанционное обучение

Студенты индустриального техникума в Анапе, знавшие стрелка, признались, что новость о нападении их шокировала. Они рассказали 360.ru, что близко с ним не общались, но считали тихоней. Им не страшно возвращаться в техникум, но руководство решило отправить всех студентов на дистанционное обучение.

Один из студентов рассказал, что стрелок был спокойным и тихим парнем. Никогда не проявлял агрессии. Никто и не мог подумать, что он мог сотворить подобное.

«Всегда был тихоней и сейчас сорвался», — сказал он.

Второй студент отметил, что и представить себе не мог, что в их колледже такое может произойти. На момент стрельбы он, как и первый учащийся, уже успел отучиться и находился дома.

«Завтра занятий не будет. Дистанционно будем [учиться]», — добавил он, отметив, что пока неизвестно — на один день или больше.

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в техникуме Анапы. Студента-стрелка уже задержали. Погиб охранник, попытавшийся остановить нападавшего.