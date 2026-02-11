Ружье перезарядил шесть раз. Главное о стрельбе в техникуме Анапы

Вооруженный охотничьей двустволкой студент устроил стрельбу в холле индустриального техникума Анапы. От полученных ранений на месте скончался охранник, пытавшийся остановить юношу. Ранения, по предварительным данным, получили два человека. Что известно о нападении на учебное заведение к этому часу — в материале 360.ru.

Выстрелы в АИТ раздались во время лекций

В техникум вооруженный студент ворвался после полудня. Об этом 360.ru рассказала одна из учениц, которая в тот момент находилась в аудитории. «Сначала услышала странные звуки, а потом поняла, что это стрельба и крики. Мы выглянули в окно, чтобы посмотреть, и увидели бегущих студентов. Закрыли шторы, дверь на ключ, забаррикадировались», — поделилась девушка.

Она отметила, что как таковой паники не было, но все переживали. По ее словам, основные эмоции всех захлестнули после постройки баррикады из столов и стульев.

Фото: 360.ru

Студентка добавила, что всего в здании колледжа прогремели 10 выстрелов. Об этом ей рассказали однокурсники. Сама девушка подсчитывать их не стала. Звуки раздались очень громкие, игнорировать их было невозможно. По данным телеграм-канала Mash, молодой человек продолжил стрелять после выхода из колледжа, пока его не скрутили силовики. С момента нападения он шесть раз перезарядил ружье. От первого выстрела смертельное ранение получил охранник техникума, который успел нажать тревожную кнопку, увидев вооруженного студента. Эту информацию подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона добавил, что, по предварительным данным, ранения получили еще два человека. По словам учащихся техникума, речь идет об охраннице и студенте, которых стрелок встретил в холле учебного заведения. В пресс-службе краснодарского главка МВД заявили о трех раненых.

Что известно о напавшем студенте

Устроивший стрельбу в индустриальном техникуме Анапы студент учился на автомеханика. Как рассказал его бывший одногруппник, никаких проблем с учебой у молодого человека не было. Единственная проблема, с которой он столкнулся, — обида на родителей. Собеседник 360.ru допустил, что нападение стрелок планировал не один день. «Он до зимы в шутку говорил, что перестреляет всех. Конечно, этому никто не поверил», — поделился юноша.

Фото: 360.ru

Из оказавшихся в распоряжении 360.ru снимков с места событий можно сделать вывод, что студент готовил серьезную бойню, прихватив с собой полный патронташ, который повесил на грудь. На правую руку он надел черную перчатку.

Брошенное им оружие опознали как охотничье ружье ТОЗ-34ЕР. Студентка колледжа в комментарии 360.ru рассказала, что, вероятно, двустволку молодой человек взял у отца, который увлекается охотой.

Фото: 360.ru

По словам знакомых, молодой человек напал на колледж, поскольку оплатил покупку диплома, но документ в итоге так и не получил. Эта информация в виде голосового сообщения появилась в чате студентов. Верифицировать или подтвердить ее не удалось.

Тайные увлечения анапского стрелка

У анапского стрелка было много аккаунтов в социальных сетях. В день нападения в телеграм-канале он выложил стикер с кадром из фильма режиссера Франсуа Трюффо «400 ударов». Это финальная сцена допроса и наказания школьника группой учителей, когда зажатый мальчик поднимает руки, демонстрируя готовность сдаться. «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, умрет», — указал владелец канала в его описании. В «историях» сохранились четыре публикации, которые представляют собой школьные шутинги. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости!», студент также завел аккаунт в TikTok, куда постоянно репостил видео с нападениями на учебные заведения. Среди них есть кадры с пермским стрелком Тимуром Бекмансуровым. По данным Mash, через аккаунты в социальных сетях юноша сидел в чатах про «поиск госпожи», а также увлекался игрой Dota и стримами.

Что произошло после задержания стрелка

Закрывшиеся в аудиториях студенты впустили прибывших на место правоохранителей не сразу. Когда силовики зашли в помещения, то попросили молодых людей уточнить, где лежат их куртки, чтобы одежду быстро забрали. Как рассказала 360.ru студентка, всех выпускали не через обычные выходы, а через тот, что идет напрямую по Летнему Саду. «Мы похватали куртки и вышли. Было очень много людей. Дошли до ворот, и нас выпустили», — добавила девушка.

Краснодарские следователи завели уголовное дело после стрельбы в индустриальном техникуме Анапы. В ведомстве подчеркнули, что напавшего на учебное заведение задержали.

Прибывшие на место криминалисты приступили к сбору доказательств. Из опубликованного ведомством видео следует, что при задержании со стрелка упал патронташ. Следователи продолжили собирать оставшиеся после нападения гильзы и патроны, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.