СК завел дело после стрельбы в техникуме Анапы

Уголовное дело завели краснодарские следователи после стрельбы в индустриальном техникуме Анапы. В пресс-службе ведомства подтвердили, что с оружием в учебное заведение пришел студент.

В результате открытой стрельбы погиб один человек. Также есть пострадавшие. Студента задержали.

На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов краевого управления для установления всех обстоятельств происшествия, а также условий, которые толкнули молодого человека на преступление.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате стрельбы в индустриальном колледже Анапы погиб охранник. Он подчеркнул, что сотрудник учебного заведения успел нажать тревожную кнопку после появления вооруженного студента.

Глава региона добавил, что ранения средней степени тяжести получили два человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.