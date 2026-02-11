Открывшего стрельбу в техникуме Анапы студента задержали

Правоохранители задержали студента, открывшего стрельбу в холле техникума в Анапе. Три человека пострадали, сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

«Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время злоумышленник задержан», — подчеркнули в ведомстве.

Тип оружия и мотивы нападавшего устанавливают следователи.

Студенты рассказали телеграм-каналу «ЧП Анапа», что слышали около 10 выстрелов. По их словам, тяжело ранили охранника — при эвакуации он был сильно бледен.

Также очевидцы заявили, что нападавших было двое: одного видели в машине Росгвардии, второй сдался сам, подняв руки. Официально эту информацию не подтвердили.

Студентка рассказала, что от момента первых выстрелов до задержания стрелков прошло не более пяти минут. Сейчас сотрудники полиции оцепили здание и перекрыли Промышленную улицу. Детей, у которых есть при себе вещи, отпускают домой.