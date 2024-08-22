Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по обвинению во взятке

Замглавы департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Дмитрия Журавлева арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Вину он признал полностью. Предполагаемый взяткодатель — Александр Евдокименко, являющийся исполнительным директором ООО «КМ Финанс».

Чиновнику и бизнесмену могут также предъявить новые обвинения.

«Предъявить Журавлеву <…> и Евдокименко <…> новые обвинения и допросить их по предъявленным обвинениям», — следует из судебных документов.

Ранее суд арестовал бывшего замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова. Мужчину заключили под стражу 26 июля, правоохранители расследуют уголовное дело коррупционной направленности.

Известно, что генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Теперь его подозревают в мошенничестве с сухпайками и растрате в особо крупном размере. Ранее по этому уголовному делу прошли обыски в Новой Москве. Одна из фигуранток — топ-менеджер «Грязинского пищевого комбината» Эльвира Смирнова, которая меняла машины каждые три года.