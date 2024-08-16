Соседка рассказала о хорошей жизни фигурантки дела об афере с сухпайками

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

Топ-менеджер АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвира Смирнова, ставшая фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с сухпайками для российских военных, меняла автомобиль каждые три года. Об этом РИА «Новости» рассказала ее соседка по дому.

«Не знаю, где работала Эльвира, но они хорошо жили. Меняла машину каждые три года. Иногда приедет, здоровается быстренько и опять уедет. Всегда была доброжелательна со всеми», — отметила собеседница агентства.

Басманный суд 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиру Смирнову, Валерия Ковалевича и Александра Михайленко по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ.

В суде заявляли, что качество представленной продукции не соответствовало необходимым стандартам. Сумма ущерба составила порядка 1,3 миллиарда рублей.