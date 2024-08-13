Обыски по делу о мошенничестве с сухпайками прошли в Новой Москве

РИА «Новости»: в Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками

Силовики провели обыски по делу о мошенничестве с комплектами сухпайков для российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Басманный суд Москвы в апреле арестовал менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Эльвиру Смирнову, Валерия Ковалевича и Александра Михайленко по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны.

В суде отмечали, что стоимость подписанных с Минобороны контрактов оказалась существенно завышена путем искусственного повышения стоимости приготовления пищи. При этом качество продукции не соответствовало первоначальным требованиям. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиарда рублей.

Согласно появившейся информации, обыски состоялись еще в апреле, на них настаивало следствие, поскольку по адресам могли находиться документы, предметы и электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела, уточнило агентство.

Ранее следствие начало розыск активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны.