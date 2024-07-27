Подельник экс-замминистра Булгакова разводил свиней

РИА «Новости»: фигурант дела Булгакова владел компанией по производству свинины

Фото: РИА «Новости»

Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова — Александр Михайленко — владел компанией по производству свинины. Этим мясом и заменяли говядину в сухпайках для военных, выяснило РИА «Новости».

«Трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор „Грязинского пищевого комбината“ Михайленков, были арестованы еще в апреле», — сообщили авторы материала.

Михайленко — учредитель в нескольких компаний, в том числе краснодарской животноводческой фирмы «Торговый дом „Ясени“», занимающейся разведением свиней.

Булгакова заключили под стражу 26 июля. Правоохранители расследуют уголовное дело коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии, теперь его подозревают в растрате в особо крупном размере. Мужчина, по предварительным данным, поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене: подменял говядину свининой и курицей.

Известно, что за 2018 год Булгаков заработал 15 243 973 рубля 25 копеек. Экс-замминистра и его жене принадлежит квартира площадью 109,5 «квадрата», также на женщину записаны машины и несколько участков.

Ранее бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор. Он и защита предлагали залог или домашний арест.

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