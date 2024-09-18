Замдиректора челябинской школы, на которую напали, выпустили под подписку о невыезде

Суд освободил из-под стражи заместителя директора школы № 68 в Челябинске Сергея Дементьева под подписку о невыезде. Кадры с заседания суда оказались в распоряжении 360.ru.

«Освободить Дементьева из-под стражи немедленно, в зале суда», — объявила судья.

Кроме того, суд постановил освободить замдиректора частного охранного предприятия Сергея Ялманова.

Нападение на челябинскую школу произошло утром 16 сентября. Подросток пришел на занятия с молотком и ножом и атаковал одноклассников. Пострадали несколько человек, в том числе учительница химии, пытавшаяся защитить учеников. Двое раненых остаются в реанимации.

По версии омбудсмена Марии Львовой-Беловой, атаковавший школу стал участником суицидального квеста. При этом источник сообщил 360.ru, что подросток был очень агрессивным, и его боялась вся школа.