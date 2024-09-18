Освобождение замдиректора ЧОПа по делу о нападении на челябинскую школу сняли на видео

Замдиректора ЧОПа Ялманова освободили из зала суда по делу о нападении на школу

Замдиректора ЧОПа Сергея Ялманова, задержанного после бойни в школе Челябинска, освободили в зале суда. В распоряжении 360.ru оказалось видео с оглашением решения судьи.

«Освободить немедленно», — сказали в суде.

По данным 74.RU, Ялманов не признавал вину, с ходатайством о заключении под стражу не согласен. Представитель Следственного комитета просил отправить мужчину в СИЗО до 16 ноября, но судья отказала. Обвиняемого освободили, заседание завершили.

Ранее задержали заместителя директора школы № 68, его обвинили в халатности. Кроме того, следователи начали проверку в больнице, в которой совершивший нападение подросток стоял на учете.

Вооруженный ножом и молотком подросток набросился на детей и преподавателей в коррекционной школе в Челябинске. Пострадали несколько человек. Троих детей привезли в Москву на лечение, двух девочек поместили в отделения реанимации, интенсивной терапии и нейрохирургии.