Уголовное дело завели после взрыва машины в Балашихе

СК возбудил уголовное дело после взрыва машины во дворе в Балашихе

Следственный комитет завел уголовное дело после взрыва автомобиля во дворе дома в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали следователи СК России, эксперты и криминалисты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль взорвался около жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе. По предварительным данным, погиб один человек, выходивший из подъезда, подробная информация уточняется.

360.ru показывал видео с места происшествия. На кадрах видно, как огонь полностью охватил транспортное средство, над ним в небо поднимаются клубы густого черного дыма, на месте ЧП работают экстренные службы.