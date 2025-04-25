Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Погибшим при взрыве автомобиля в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На месте работают следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Правоохранители завели уголовное дело за убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Автомобиль Volkswagen взорвался утром 25 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.