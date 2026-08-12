Уставший от ночных смен медбрат убил 10 пациентов

В Германии медбрат Ульрих С., работавший в больнице в Вюрзелене, убил 10 пациентов и покушался на убийство еще 27. Его осудили, но прокуратура страны продолжила расследовать десятки подозрительных случаев, связанных с ним, сообщило издание The Straits Times .

Медбрат паллиативной помощи до больницы Вюрзелена работал в клинике в Кельне. Его признали виновным в преступлениях, совершенных с декабря 2023 года по май 2024-го.

По словам прокуроров, он вводил пациентам, в основном пожилым, большие дозы успокоительных или обезболивающих препаратов, чтобы снизить нагрузку во время ночных смен. Они заявили, что медбрат страдал расстройством личности, никогда не сочувствовал пациентам и не раскаивался во время судебного разбирательства.

Суд приговорил медбрата к пожизненному заключению в ноябре 2025 года. Прокуратура города Ахен заявила, что изучает 121 дело, которое может быть с ним связано, добавив, что против Ульриха С. могут выдвинуть новые обвинения в 2027 году. Прокуратура Кельна расследует еще 18 дел.

Ранее в Берлине суд приговорил врача паллиативной помощи к пожизненному заключению за убийство 15 пациентов.