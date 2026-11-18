Басманный районный суд Москвы приговорил 42-летнего иностранца Бориса Вольфмана к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в составе организованной группы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что транснациональная организованная группа, созданная в период с 2006 по 2008 год, систематически совершала незаконные сделки по изъятию здоровых почек граждан, находящихся в тяжелом материальном положении», — заявили в ведомстве.

Доноров искали в интернете, обещали заплатить и обманывали по поводу законности и безопасности. Людей перевозили транзитом через другие страны в частную клинику, где проводили вмешательства.

Стоимость каждой сделки составляла не менее 80 тысячи евро. Трех россиян серьезно покалечили.

Вольфман участвовал в организации транспортировки, размещения и обследования потерпевших. Подробнее о его незаконной деятельности — в материале 360.ru.