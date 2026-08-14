Захарова: Запад молчит о нацистской мессе в честь Коновальца в Киеве

Западные правозащитники и либералы проигнорировали чествование основателя и первого главы Организации украинских националистов* Евгения Коновальца в Киеве. От них не поступило никакой реакции на нацистскую мессу. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям» .

«С этим упырями все ясно. Но вот упорное нежелание [реагировать] чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего», — сказала она.

Правозащитная западная рать, по слова Захаровой, абсолютно безмолвствовала, пока в Киеве проходила нацистская месса в честь Коновальца. Ее удивило замалчивание ситуации.

Церемония с участием националистов прошла в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви с 13 на 14 августа. В Киев привезли эксгумированные останки Коновальца.

* Запрещенная в России экстремистская организация.