В Санкт-Петербурге и Ленобласти пресекли канал незаконной миграции

Сотрудники УФСБ России Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с коллегами из Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, организовавших канал незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства по региону.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые вступили в предварительный сговор с целью извлечения выгоды и совместного обогащения», — заявили в ФСБ.

Подозреваемые на территории региона фиктивно регистрировали иностранцев на миграционный учет. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Всех причастных к незаконной деятельности задержали и арестовали. Сейчас проводят следственные действия.

Ранее в Московской области в Ленинском городском округе полицейские во время масштабного рейда задержали 228 мигрантов. В отношении 95 из них составили административные протоколы.