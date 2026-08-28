В Подмосковье во время рейда полицейские задержали 228 мигрантов

В Ленинском городском округе полицейские при поддержке Росгвардии провели масштабную проверку заведений общественного питания, стройгородка, а также водителей и пассажиров транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

«В результате рейда полицейские с целью дактилоскопирования и проверки по информационным учетным базам доставили в территориальные отделы 228 граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья», — заявила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

В отношении 95 мигрантов составили административные протоколы за нарушения правил и сроков нахождения в России. Всех нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей, 29 из них обязаны покинуть территорию страны. Операции по обнаружению и пресечению нарушений в сфере миграции продолжаются.

Ранее ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции в Подмосковье и на Камчатке.