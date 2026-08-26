В Красноярске арестовали женщину и ее сына за организацию незаконной миграции

В Красноярском крае арестовали 65-летнюю женщину и ее 35-летнего сына по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.

По версии следствия, с апреля по июнь 2026 года родственники работали вместе. Чтобы сэкономить на зарплате сотрудникам, они привлекли пятерых иностранцев. Фигуранты помогли им въехать в Россию, нашли жилье и устроили на работу в тепличный комплекс в Красноярске. Трудовые договоры с мигрантами никто не заключал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

«Фигурантам предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Ранее здесь же местный житель прописал в однушке 64 мигранта и получил за это два года и четыре месяца в колонии-поселении.