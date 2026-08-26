ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции в Московской области и на Камчатке

Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с коллегами из Камчатского края пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов. Об этом сообщило УФСБ России по Камчатскому краю.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Московской области и Камчатском крае задержаны два участника организованной группы: предприниматель, гражданка Российской Федерации, и безработный, гражданин одной из республик ближнего зарубежья», — заявили в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Женщина за деньги изготавливала поддельные миграционные карты и ставила в паспорта мигрантов фиктивные отметки о пересечении границы. Ее сообщник подыскивал клиентов, забирал и привозил документы, а также получал оплату

Через схему легализовано не менее 200 иностранцев, которые потом трудились в сфере торговли на Камчатке, в Москве и Подмосковье.