Суд арестовал двух девочек-подростков по делу об убийстве ребенка в Подмосковье

Суд арестовал двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в убийстве ребенка в Подмосковье. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Обеих заключили под стражу до конца октября. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и мотивы, которыми руководствовались подростки.

Накануне тело ребенка обнаружили в подвале заброшенного здания в деревне Кабаново. Мать мальчика уверена, что девочки намеренно заманили его, поделилась она с 360.ru. По ее словам, он всегда делился с ней планами и никогда бы не пошел в такое место один.

Женщина добавила, что подростки планировали еще одно убийство и ее сын просто стал первой жертвой.

Мать убитого ребенка обратилась с заявлением о его пропаже в среду, 26 августа. Во время поисков один из волонтеров обнаружил тело мальчика в подвале.