В Ростовской области мужчина зарезал школьницу во время ссоры

Мужчина убил 14-летнюю девочку в Ростовской области. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Мужчину поймали в кратчайшие сроки. По предварительным данным, 21-летний житель Ростовской области несколько раз ударил девочку ножом во время конфликта 13 августа. Пострадавшая умерла в больнице.

По данным РИА «Новости», раненую школьницу на обочине дороге увидел местный житель, который ехал мимо. Он сообщил о ЧП в экстренные службы. Девочку забрали в больницу, однако спасти ее не удалось.

Недавно мужчина, который убил девятилетнего мальчика в Петербурге, извинился перед матерью погибшего. Обвиняемому пока не вынесли приговор — заседание назначили на 31 августа.