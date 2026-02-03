Пыталась пырнуть учительницу, но ранила сверстницу: подробности резни в школе в Кодинске

Школьница набросилась с канцелярским ножом на химии и биологии в Красноярском крае из-за конфликта. По предварительным данным, семиклассница хотела пырнуть преподавательницу ножом, но та увернулась, сообщил телеграм-канал Shot .

После неудачной попытки девочка выбежала в коридор и ранила свою сверстницу. Пострадавшей оказали помощь, ее жизнь вне опасности.

Нападавшую девочку задержали, с ней и ее семьей работают правоохранители. В МВД отметили, что во время нападения семиклассницы за учительницу заступились другие ученики.

Утром 3 февраля стрельбу в школе открыл учащийся гимназии в Уфе. В результате ЧП никто не пострадал, СК возбудил два уголовных дела.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что одетый в черное девятиклассник пришел в школу со страйкбольным автоматом. Он выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.