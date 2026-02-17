Жительница Барнаула зарезала сына канцелярским ножом

Несовершеннолетнюю жительницу Барнаула признали виновной в убийстве новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба СК по Алтайскому краю.

По ее данным, 17-летняя девушка скрывала беременность от окружающих.

«Утром 10 октября 2025 года, после того как родители ушли на работу, она в домашних условиях родила здорового ребенка мужского пола», — отметили в ведомстве.

Следствие установило, что подсудимая через пару часов после родов несколько раз пырнула младенца канцелярским ножом в грудную клетку и шею. В результате мальчик умер.

После убийства девушка завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и отнесла к водоему. Суд приговорил фигурантку к двум годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

