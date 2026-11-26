В Москве задержали 14 аферистов, которые обманом заставляли жителей оплачивать ненужный дорогостоящий ремонт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

Мошенники с 2020 года создали разветвленную систему с кадровой службой, кураторами направлений и исполнителями. Они обходили квартиры в многоэтажных домах под видом работников коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

В ходе «профилактической проверки» аферисты якобы выявляли поломки или же сами наносили повреждения и предлагали их устранить по сильно завышенным ценам. Владельцам жилья угрожали авариями и штрафами.

«Введенные в заблуждение граждане подписывали соглашения на выполнение работ, стоимость которых существенно превышала рыночную и составляла до 200 тысяч рублей», — отметила Волк.

Ремонт выполняли плохо, установленное оборудование вскоре снова выходило из строя.

Ранее россиян предупредили, что мошенники оформляют ввоз иномарок на чужие данные ради обхода пошлин.