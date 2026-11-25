Мошенники используют личные данные россиян для схем по ввозу иномарок в обход утильсбора, из-за чего пострадавшие получают миллионные долги от таможни. Об этом сообщило ОТР .

Аферисты часто выбирают людей, которые не могут оперативно узнать о сделке, например военнослужащих или пациентов на лечении. В частности, на жителя Оренбургской области оформили задолженность в 1,2 миллиона рублей за ввоз Hyundai, пока он проходил срочную службу. Верховный суд отменил взыскание таможни, признав договор незаключенным из-за фальшивой подписи.

Эксперты рекомендуют проверять наличие оформленного на себя транспорта в ГИБДД или на портале госуслуг. При выявлении незаконных сделок необходимо подавать заявления в полицию и Следственный комитет.