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    В СК подтвердили, что при взрыве авто в Москве пострадал Сергей Заворотный

    Фото: РИА «Новости»

    В результате взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве ранения получил бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

    «В результате произошедшего ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный — бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова», — заявили в ведомстве.

    Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас проводят комплекс следственных мероприятий.

    О взрыве автомобиля стало известно сегодня утром. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС отметил, что не знает деталей ЧП, но выясняет обстоятельства. Также политик заявил, что с ним самим все в порядке.

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