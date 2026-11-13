В СК подтвердили, что при взрыве авто в Москве пострадал Сергей Заворотный

В результате взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве ранения получил бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«В результате произошедшего ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный — бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова», — заявили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас проводят комплекс следственных мероприятий.

О взрыве автомобиля стало известно сегодня утром. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС отметил, что не знает деталей ЧП, но выясняет обстоятельства. Также политик заявил, что с ним самим все в порядке.