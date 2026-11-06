Домработницу Влада Череватого приговорили к условному сроку за кражу

Домработница экстрасенса Влада Череватого получила два года условно за хищение денег и ювелирных изделий на 15,5 миллионов рублей. Об этом 360.ru сообщил адвокат подсудимой Саид Ярахмедов.

Изначально женщину обвиняли в краже в составе группы лиц по предварительному сговору. В группу входил ее сын, работавший в доме Череватого в саду. Якобы она передавала ему пакеты с деньгами как мусор, а сын вывозил их. Впоследствии защите удалось снять обвинение с сына подсудимой.

Суд вынес условный срок с учетом отсиженного. Изначально с женщины требовали от 20 до 30 миллионов рублей, но в итоге суд постановил взыскать 15 миллионов 545 тысяч рублей и 100 тысяч рублей штрафа.

Адвокат отметил, что его подзащитная при первых же показаниях заявила о причастности супруги экстрасенса. Эти же слова женщина подтвердила в суде. Следствие не установило причастность супруги экстрасенса, ее вину не доказали. Подзащитная признала вину частично.

Ранее Череватый признался, что пытался приворожить певицу Анну Седокову.