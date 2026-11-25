Пенсионерка зарубила мужа топором в Магниторске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону .

ЧП случилось 13 ноября. Между супругами возник бытовой конфликт. Женщина ударила мужа чайником с кипятком по голове, затем взяла схватила топор. От полученных травм супруг скончался.

Обвиняемая никому не рассказала о произошедшем. Через неделю жильцы дома сообщили в полицию о странном запахе, который появился в доме.

Правоохранители задержали фигурантку. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве. Женщину заключили под стражу, специалисты назначили судебные экспертизы.

Как рассказала 360.ru соседка семьи Наталья, 13 ноября она услышала крик женщины, а затем — звуки ударов. По ее словам, оба пенсионера постоянно были подвыпившими.

«При задержании женщина вела себя спокойно, не нервничала, но была в алкогольном опьянении», — поделилась Наталья.

Ранее зарубившего мать топором жителя Подмосковья отправили на 13 лет в колонию.