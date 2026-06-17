В Малоярославце бард зарубил сына топором, пока тот спал

В Малоярославце пожилой бард зарубил топором 49-летнего сына после постоянных конфликтов. Знакомые считали мужчину мирным человеком, однако догадывались о проблемах в семье. Об этом подруга подозреваемого рассказала 360.ru.

Знакомая 75-летнего мужчины, которая работает директором Дома культуры, рассказала, что давно знала барда по выступлениям. Он приезжал на концерты, пел и всегда тепло общался с коллективом.

«Плохого о нем ничего не могу сказать, только положительное. Приятный, милый человек», — сказала она.

Собеседница 360.ru добавила, что пенсионер не рассказывал прямо о ссорах с сыном, но намекал на проблемы в семье. По ее словам, в последнее время бард отказывался приезжать на выступления. Знакомая предположила, что бытовые проблемы могли повлиять на его состояние.

По данным прокуратуры Калужской области, утром 16 июня в квартире в Малоярославце 75-летний мужчина нанес спящему сыну несколько ударов топором. Потерпевший скончался на месте. Следователи задержали подозреваемого, ему предъявили обвинение в убийстве, прокуратура взяла расследование дела на контроль.