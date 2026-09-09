В Индии мужчина после ссоры расчленил жену и скормил ее останки собакам

Житель индийского города Гувахати сознался в убийстве 25-летней жены. Из ревности он зарезал супругу и скормил ее останки собакам, сообщило издание news9live .

В полицию обратились жильцы дома в районе Хатигаон из-за подозрительного запаха из соседней квартиры. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили место преступления.

В комнатах валялись вещи, бутылки от алкоголя и острое оружие. В холодильнике в черном пакете хранились голова и пальцы женщины, которую убили примерно за 24-48 часов до обнаружения останков.

Местные жители указали на наркозависимого мужа покойной. По их словам, он скормил расчлененные части тела собакам.

Позже мужчина сам явился в полицию и во всем сознался. Он подозревал жену в измене и во время ссоры убил.

Ранее в Индии застрелили блогера и певца Анкита Балияна. По одной из версий, его убили из-за песни о преступнике.