В Ростове-на-Дону мужчина убил подругу в сауне из-за ревности

В Советский районный суд Ростова-на-Дону направлено уголовное дело о гибели 37-летней женщины в сауне на улице Зорге. Об этом написал сайт vse42.ru со ссылкой «КП-Ростов-на-Дону».

По данным следствия, в декабре 2025 года 48-летний житель Ростова-на-Дону находился в состоянии алкогольного опьянения и вместе с знакомой посетил сауну. Между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину канцелярским ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Вскоре после преступления обвиняемого задержали и заключили под стражу. Следователи собрали все необходимые доказательства, а фигурант полностью признал свою вину. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.