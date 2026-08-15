Сегодня 03:47 Галлюциногенный мед завезли в Россию. Чем опасно жидкое золото из Непала Апиолог Богуславский: «безумный» мед из Непала содержит андромедотоксин Эксклюзив

Здоровье

Здоровье

Еда

Наркотики

Россия

Медицина

Продукты

В России начали продавать «безумный» мед, который гигантские гималайские пчелы несут с рододендрона. Продавцы утверждают, что он лечит от всех болезней, но врачи с ними не согласны. В чем вред этого продукта и почему он получил такое название, разобрался 360.ru.

Что такое «безумный» мед На сайтах бесплатных объявлений можно найти предложения о «безумном» меде, или deli bal. Он добывается дикими гигантскими пчелами в горах Непала.

За одну 100-граммовую банку продавцы просят от семи тысяч рублей, если покупать в розницу. Они заявляют, что рододендроновый мед считается самым ценным из всех сортов. Он якобы снижает холестерин, избавляет от импотенции, залечивает язву желудка и даже предотвращает рак. Продавцы не скрывают, что, если съесть больше пары чайных ложек, наступит отравление. Но, судя по отзывам, именно это привлекает покупателей. В определенном количестве мед вызывает галлюцинации, поэтому и называется «безумным».

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com

Апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Дмитрий Богуславский сообщил в эфире 360.ru, что в лечебных целях гималайский мед принимают каплями, а не ложками, как обычный цветочный мед. Все дело в его составе. «Он содержит андромедотоксин, а также синоним родотоксин. И он угнетает нервную систему, может быть опасен для человека при большой концентрации», — объяснил специалист. Польза и вред гималайского рододендронового меда Богуславский рассказал, что гималайский мед собирают пчелы рода Apis Laboriosa — родственницы привычных россиянам медоносных пчел. Они строят один гигантский сот до двух метров в длину. В Непале существует отдельная специальность охотников за медом. Они забираются по веревочной лестнице на склоны, чтобы собрать его.

Фото: Pratap Thapa/Xinhua / www.globallookpress.com

«Мед очень ценится, очень дорогой. В основном его закупает Китай», — уточнил апиолог. В народной медицине гималайский мед используется столетиями. Богуславский сообщил, что его принимают для лечения кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний.