Суд взыскал компенсацию за незаконную добычу пятнистого оленя в Раменском

Раменский городской суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и взыскал с местного жителя 300 тысяч рублей за незаконную добычу самки пятнистого оленя. Деньги будут перечислены в федеральный бюджет.

Инцидент произошел в феврале 2020 года на территории Бронницкого охотхозяйства. Мужчина установил в лесу петлю из металлического троса, в которую попала самка пятнистого оленя. Животное погибло от удушья.

Сотрудники охотхозяйства и инспекторы охотничьего надзора задержали нарушителя с поличным — в момент, когда он пытался забрать тушу. В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело, однако производство прекратили из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

Тем не менее это не помешало Межрайонной природоохранной прокуратуре обратиться в суд с гражданским иском о возмещении вреда, причиненного животному миру. Сумма компенсации рассчитана по методике Минприроды России.