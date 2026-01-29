Житель Челябинской области ответит в суде за убийство краснокнижных лебедей

В Челябинской области перед судом предстанет житель деревни Ситцево, обвиняемый в убийстве двух лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу региона. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По информации надзорного ведомства, 37-летний мужчина совершил преступление в августе 2025 года на водоеме Ергалаш, принадлежащем охотхозяйству «Прохорово». Он подплыл к птицам на лодке и застрелил их из ружья, после чего вытащил туши на берег, разделал и приготовил.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.