Полиция начала проверку из-за убийства двух лебедей у аэропорта Махачкалы

Правоохранители проверят информацию о том, что злоумышленник застрелил двух лебедей в районе аэропорта Махачкалы. Об этом телеграм-каналу «Криминальная хроника» заявила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

«На опубликованных фото и видео видно, что птицы были подстрелены, после чего помещены в пластиковый мешок и вывезены на автомобиле в неизвестном направлении», — отметила она.

Гариева добавила, что сообщит об итогах проверки и установленных фактах.

Позже телеграм-канал уточнил, что полиция Карабудахкентского района установила личность мужчины, спрятавшего туши двух убитых лебедей в мешок. Мужчину пригласили в отдел для разбирательств.

Задержанный рассказал на видео, что лебедей загрызла свора собак.

«Охотой не занимаюсь, ружье есть, оно дома лежит, больше года из него не стрелял», — сказал мужчина.

