Жителя Свердловской области арестовали за убийство лебедя-шипуна

Ранее судимого мужчину задержали в Свердловской области по подозрению в убийстве лебедя-шипуна. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник полиции Валерий Горелых.

«Погибший самец со своей второй половинкой несколько лет назад облюбовали деревенский водоем, и с тех пор каждую весну они прилетали и радовали людей своей грациозностью», — рассказал офицер.

По данным следствия, мужчина застрелил птицу из малокалиберной винтовки и, узнав, что на его след уже вышли, пришел в полицию, сдался и покаялся в содеянном. Он сообщил, что стрелял по банкам и попал в лебедя случайно.

Против задержанного возбудили дело о незаконной охоте на краснокнижных животных. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее жительница Уфы дважды переехала кота на машине, дождалась, пока животное умрет, и ушла по своим делам.