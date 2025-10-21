Бывший зэк попытался похитить ребенка в Костроме

В Костроме 51-летний местный житель попытался похитить маленького мальчика. Подозреваемого отправили в СИЗО, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Мужчина подошел к маленькому мальчику возле одного из домов на улице Мичуринцев. Он предложил ребенку пройти с ним, взяв за руку. Когда это заметил прохожий, мужчина поспешил уйти.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на похищение человека, совершенного в отношении заведомо несовершеннолетнего. Бывшему зэку планируют предъявить обвинение в ближайшее время.

Ранее в Балашихе мужчина попытался похитить восьмилетнюю девочку.