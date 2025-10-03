Тащил силой и уверял, что отец. Подробности попытки похищения второклассницы в Подмосковье

В Балашихе мужчина хватил за руку и попытался увести восьмилетнюю девочку. Ребенок отошел от матери всего на несколько минут, чтобы зайти в магазин. Тогда к ней и подошел незнакомец. Подробности — в материале 360.ru.

Когда девочка начала плакать и звать на помощь, вмешались прохожие. Мужчина утверждал, что он отец девочки, но она это отрицала. Мать ребенка Надежда рассказала Regions подробности произошедшего.

Мы с дочерью возвращались домой в районе 17:00 часов. Дочь захотела купить что-нибудь вкусненького и побежала в магазин. Когда она выходила, ее схватил за руку мужчина, заявил, что он полицейский и ей необходимо пойти вместе с ним. К счастью, она смогла вырваться и броситься бежать. Это заметил работник магазина.

«Ничего определенного о внешности мужчины дочь не смогла рассказать, она была очень напугана. Но говорит, раньше его точно не встречала», — добавила Надежда.

Неизвестный догнал ребенка и снова схватил ее за руку. Это привлекло внимание прохожих. Подбежал работник магазина, затем подошла женщина, которая шла мимо. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения. Похититель испугался и быстро скрылся.

Что известно о похитителе восьмилетней девочки в Подмосковье

На записи с камеры наблюдения видно, что мужчина в черных спортивных штанах, кроссовках и куртке с капюшоном догоняет школьницу на подходе к продуктовому магазину. Он хватает девочку за руку и пытается куда-то увести.

Девочка сопротивляется. Похититель достает предмет, похожий на телефон, и, судя по всему, пытается в чем-то убедить ребенка.

Через несколько секунд в кадре показывается молодой человек в капюшоне. Он пытается понять, что происходит. Вскоре к нему присоединяются проходящая мимо женщина и еще один мужчина, вышедший из магазина. Похититель с ними объясняется, при этом не отпускает руку девочки. В конце концов ребенку все же удается убежать, а незнакомец скрывается в неизвестном направлении.

Одна из очевидиц рассказала 360.ru, что злоумышленник стоял за ней в очереди и терся об нее.

«Я развернулась и попросила отойти. Мужчина стоял улыбался, как будто не в себе был. Как дурачок, но ни слова не сказал», — поделилась женщина.