В Байкальске задержали двух подозреваемых в покупке алкоголя подросткам

В Байкальске задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

«Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей „вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий“, задержаны», — уточнили в СК.

Их допросили следователи. Как сообщил источник 360.ru, задержанные — старший брат и приятель убийцы. Они покупали алкоголь подросткам.

В СНТ «Горный Байкал» в одном из частных домов произошло массовое убийство. Следствие предполагает, что компания подростков отмечала день рождения. Во время вечеринки 17-летний подросток схватил нож и напал на своих знакомых. Четверо погибли, еще четверо смогли убежать.

Жертвами резни стали 16-летняя девочка и три мальчика, одному из которых было 13 лет, а двум другим — по 14 лет. Пятым погибшим стал нападавший.

Одна из раненых девушек добежала до соседки и попросила ее вызвать полицию и скорую.

Следком назвал два фактора, которые привели к резне в Байкальске. Первый — дети остались без присмотра взрослых. Второй — несовершеннолетним купили алкоголь.