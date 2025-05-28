Следком назвал два фактора, которые привели к резне в Байкальске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел оперативное совещание после убийства подростков в Байкальске. В своем Telegram-канале он рассказал, что специалисты, которые на месте событий, предоставили отчет.

Глава Минздрава Андрей Модестов сообщил, что всех пострадавших привезли в Иркутскую областную детскую больницу. Их психологическое состояние тяжелое.

«Троих транспортировали, в первую очередь, не из-за физического состояния, а потому что здесь им могут оказать комплексную медико-психологическую помощь», — сказал Модестов.

С семьями детей, которые пострадали, работают специалисты Иркутского областного психоневрологического диспансера. Они оказывают психологическую помощь и поддержку родителям и близким, которые находятся в состоянии шока.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Анатолий Викторович Ситников заявил, что к трагедии привели два фактора.

«Первое — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе — достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которые приобрел для них 18-летний молодой человек», — пояснил он.

Школьник устроил резню на праздновании дня рождения в Байкальске, а затем поджег дом с телами своих жертв. СК возбудил уголовное дело по статье о массовом убийстве. Одной из девушек-подростков удалось сбежать. Ночью она постучала в дверь соседке и попросила вызвать скорую и полицию.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что напавший подросток приставал к одной девочке на вечеринке, но она не ответила взаимностью.