Бастрыкин взял под контроль дело о резне в Байкальске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования убийства подростков в Байкальске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах, которые правоохранители установят в рамках расследования уголовного дела.

Массовое убийство произошло в одном из частных домов в СНТ «Горный Байкал». По версии следствия, компания подростков отмечала там день рождения. В какой-то момент вечеринки 17-летний школьник схватил нож и напал на сверстников. Четверо погибли на месте, еще четверым удалось сбежать. После этого он поджег дом.

Жертвами резни стали 16-летняя девочка и три мальчика, одному из которых было 13 лет, а двум другим — по 14 лет. Пятым погибшим стал нападавший на сверстников подросток. Выжившие школьники госпитализированы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что семьям погибших и пострадавших окажут всестороннюю помощь.