Окровавленная девочка упала ей на руки. Подростков в Байкальске спасла соседка

Во время резни в Байкальске одной из подростков удалось сбежать. Девушка ночью постучалась к соседке и попросила ее вызвать скорую и полицию. Согласившаяся помочь женщина рассказала 360.ru подробности случившегося.

Прибежала вся в крови

Участник вечеринки в дачном доме набросился на других подростков с ножом, а затем поджог дом. Одной из раненных девушек удалось сбежать — как только она выбралась из дома, то попыталась позвать людей на помощь. Обычно в СНТ никто не ночует, но пострадавшая увидела припаркованную возле соседнего дома машину.

«Прибежала девочка израненная и изрезанная, попросила о помощи. Я в шоке <… > Два часа ночи, стук в дверь, в окно. Крик: „Я истекаю кровью, спасите, я хочу жить“, — отметила женщина, к которой обратилась школьница.

Школьница ей рассказала, что в соседнем доме есть мертвые и раненые ребята. По словам жительницы СНТ, скорая приехала быстро. Пока медики были в пути, она успокаивала девушку. По ее словам, пострадавшая спаслась благодаря подруге, которая закрыла ее собой.

«Этот мальчик зашел к ним в домик, где она была с подружкой, и он кричал, что всех убьет. Подружка ее спасла, закрыв собой. Она погибла сразу от ножевых ранений», — объяснила женщина.

У пострадавшей были раны на шее и руке. В крови были и ноги, но девушка сообщила, что это кровь ее подруги. Когда дом, где проходила вечеринка, загорелся, то пожар было видно издалека.

«Это было ночью, зарево из окна видно было», — подчеркнула собеседница 360.ru.