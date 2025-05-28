Окровавленная девочка упала ей на руки. Подростков в Байкальске спасла соседка
Председатель СНТ в Байкальске: устроивший резню парень был из многодетной семьи
Во время резни в Байкальске одной из подростков удалось сбежать. Девушка ночью постучалась к соседке и попросила ее вызвать скорую и полицию. Согласившаяся помочь женщина рассказала 360.ru подробности случившегося.
Прибежала вся в крови
Участник вечеринки в дачном доме набросился на других подростков с ножом, а затем поджог дом. Одной из раненных девушек удалось сбежать — как только она выбралась из дома, то попыталась позвать людей на помощь. Обычно в СНТ никто не ночует, но пострадавшая увидела припаркованную возле соседнего дома машину.
«Прибежала девочка израненная и изрезанная, попросила о помощи. Я в шоке <… > Два часа ночи, стук в дверь, в окно. Крик: „Я истекаю кровью, спасите, я хочу жить“, — отметила женщина, к которой обратилась школьница.
Школьница ей рассказала, что в соседнем доме есть мертвые и раненые ребята. По словам жительницы СНТ, скорая приехала быстро. Пока медики были в пути, она успокаивала девушку. По ее словам, пострадавшая спаслась благодаря подруге, которая закрыла ее собой.
«Этот мальчик зашел к ним в домик, где она была с подружкой, и он кричал, что всех убьет. Подружка ее спасла, закрыв собой. Она погибла сразу от ножевых ранений», — объяснила женщина.
У пострадавшей были раны на шее и руке. В крови были и ноги, но девушка сообщила, что это кровь ее подруги. Когда дом, где проходила вечеринка, загорелся, то пожар было видно издалека.
«Это было ночью, зарево из окна видно было», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Убийца был из обычной многодетной семьи
Председательница СНТ, где произошла кровавая бойня, рассказала о семье предполагаемого убийцы, который не выжил после пожара. По ее мнению, родители подростка — трудолюбивые люди, и никакого неблагополучия в семье не было.
«Я знаю, что семья многодетная, шесть детей <… > Обычная, там нет ничего из ряда вон выходящего», — подчеркнула женщина.
Участок, на котором произошел пожар, принадлежал отцу вероятного виновника резни.
«Построили это дом, рядом есть еще старый. Участок ухоженный. У меня как у председателя к ним абсолютно никаких претензий нет», — сообщила местная жительница.
Она не исключила, что подростки устроили вечеринку в доме, потому что им никто н е хотел сдавать жилье.
«Я не знаю, почему они там оказались. Может никто им не хотел сдавать. Дом новый, большой, хороший», — добавила она.
Председательница СНТ отметила, что мать работала на вахте, а про отца она знает мало, но никакого маргинального поведения за супругами не замечала.