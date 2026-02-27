Выживший при подрыве авто во Фрязине заявил, что ему не поступали угрозы

Выживший при подрыве автомобиля предприниматель из Фрязина заявил, что ему ранее не поступали угрозы от преступника, хотя конфликт между ними шел несколько лет. Об этом 360.ru сообщил сам владелец машины Сергей.

По его мнению, взрыв изначально планировали устроить около его дома.

«Я с утра отвозил дочерей четырех и семи лет в сад. Последствия могли быть страшнее. Он все знал, тщательно готовился. Машина приняла удар на себя, мне просто повезло», — сказал Сергей.

Пострадавший признался, что конфликт берет начало еще в 2020 году, но подрывник держал весь негатив в себе все это время.

«Думаю, следователи все выяснят. Никакие угрозы за все это время мне не поступали, ничто не предвещало [беды]. Но 22 января мне колесо на машине разрезали. Вроде добропорядочный человек, но на такое пойти, да еще таким способом…» — добавил он.

Подозреваемым оказался другой житель Фрязина, его задержали. Ранее 360.ru показывал кадры пострадавшей машины, взрыв произошел на железнодорожном переезде.